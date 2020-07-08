رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل أرسنال أمام ليستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل أرسنال أمام ليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل نادي أرسنال أمام ضيفه ليستر سيتي بهدف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الإماراتـ لحساب الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

تقدم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لأرسنال في الدقيقة 21، قبل أن يتعادل هداف الدوري جيمي فارد لنادي ليستر في الدقيقة 84.

وفي مباراة أخرى، فاز تشيلسي بصعوبة على مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 3/2، في المباراة التي أقيمت بملعب سيلهيرست بارك.

جاءت أهداف تشلسي بواسطة الثلاثي كريستيان بوليسيتش وأوليفيه جيرو وتامي أبراهام، بينما سجل لكريستال بالاس الثنائي ويلفريد زاها وكريستيان بينيتيكي.

وفاز واتفورد على ضيفه نوريتش سيتي بهدفين، ليقترب الأخير من الهبوط لدوري لدرجة الأولى، ويصبح ترتيب الدوري الإنجليزي كما يلي.

1- ليفربول 89 نقطة.

2- مانشستر سيتي 66 نقطة.

3- تشيلسي 60 نقطة

4- ليستر سيتي 59 نقطة.

5- مانشستر يونايتد 55 نقطة.

6- وولفرهامبتون 52 نقطة.

7- أرسنال 50 نقطة.

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8- توتنهام 48 نقطة.

9- شيفيلد يونايتد 48 نقطة.

10- بيرنلي 46 نقطة.

11- إيفرتون 44 نقطة.

12- نيوكاسل يونايتد 43 نقطة.

13- ساوثهامبتون 43 نقطة.

14- كريستال بالاس 42 نقطة.

15- برايتون 36 نقطة.

16- وست هام يونايتد 31 نقطة.

17- واتفورد 31 نقطة.

18- أستون فيلا 27 نقطة.

19- بورنموث 27 نقطة.

20- نوريتش سيتي 21 نقطة.