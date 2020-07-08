رياضة | نجم الأهلي السابق: طاهر محمد طاهر يستطيع تعويض غياب رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: طاهر محمد طاهر يستطيع تعويض غياب رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النادى الأهلي من اعلانخ التعاقد رسميًا مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي خلال الساعات القادمة لتدعيم خط الهجوم.

وأكد عادل عبد الرحمن لاعب الأهلي السابق أن صفقة طاهر محمد طاهر مكسب كبير للقلعة الحمراء وسيكون إضافة قوية للفريق.

وأضاف عبد الرحمن في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق أن طاهر له القدرة على تعويض غياب رمضان صبحي في الأهلي وله القدرة على اللعب في أكثر من مركز وله مميزات كبيرة.

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وأشار أن اللاعب سيكون له مستقبل في أوروبا خلال السنوات القادمة في حالة مشاركته بصفه اساسيه مع الأهلي.

وأكد عادل عبد الرحمن نجم الاهلي السابق ان طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون في حسابات ادارة النادي منذ ٣ سنوات.

وأضاف نجم الأهلي السابق في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten أن اللاعب يقدم مستويات مميزة جدا خلال السنوات القادمة وتتويجه مع المنتخب ببطولة افريقيا للشباب كانت نقلة كبيرة للاعب وإصرار من الأهليعلى التعاقد معه.

وأشار أن طاهر تفوق على نفسه هذا الموسم، وله مميزات أكثر من محمد شريف مهاجم الاهلي والمُعار الي فريق انبي .