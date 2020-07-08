رياضة | بارتوميو يصدم برشلونة بشأن نيمار

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بارتوميو يصدم برشلونة بشأن نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدم جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، جماهير النادي الكتالوني، بشأن مفاوضات الفريق لاستعادة لاعب الفريق السابق نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال بارتوميو في تصريحات صحفية، أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" اليوم: "صفقة نيمار غير محتملة، الوضع يبدو صعب، كل الأندية الأوروبية تعاني حالياً".

وتابع: "انتهت فاعلية الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مارتينيز، لكننا سنواصل التفاوض بشأنه".

وحول تقنية الفيديو، واصل: "أؤيد استخدام تقنية الفيديو، لكن الأمر ليس عادلاً، تلك التقنية واجبة لمساعدة الحكام".

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واستطرد: "وقعنا مع لاعبين شبان هما ترينكاو وبيدري، أحب تواجد لاعبين شبان في الفريق".

وأردف: "ميراليم بيانيتش أراد التوقيع لبرشلونة منذ فترة بعيدة، وكنا نريد ضمه، كما أراد أرثر الذهاب لبرشلونة".

وأتم: "نعم هناك لاعبين كبار في برشلونة تخطوا الثلاثين، لكننا نواصل التجديد، وبوسكيتس وسواريز وبيكيه يواصلون الآداء، بينما ميسي لا يمكن التحدث عنه".

ويواجه برشلونة ضيفه إسبانيول غداً الأربعاء، في إطار مواجهات الجولة 35 من الدوري الإسباني بملعب كامب نو.