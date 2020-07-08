رياضة | نجم الأهلي السابق: من الصعب مقارنة طاهر بـ "رمضان صبحي"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: من الصعب مقارنة طاهر بـ "رمضان صبحي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النادى الأهلى من التعاقد رسميًا والاعلان عن صفقة طاهر محمد طاهر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة نجم المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي ليكون صفقة هجومية جديد للقلعة الحمراء.

وقال مجدي عبد الغني نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق على قناة Ten انه من الصعب مقارنة طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب برمضان صبحي لاعب النادي الأهلي لأن كل لاعب يختلف عن الآخر داخل الملعب.

واضاف مجدي خلال استضافته مع الإعلامي محمد فاروق ان رمضان احترف في الدوري الانجليزي وله مواصفات خاصة ولعب للمنتخب الأول في سن صغير ، مشيرا الي ان طريقة لعبه تختلف تماما عن طاهر محمد طاهر خاصة وان الأخير لم يظهر بنفس قوة رمضان خلال السنوات الماضية.

ويذكر أن النادى الأهلى يسعي بقوة للتعاقد بشكل نهائي او تمديد إعارة رمضان صبحي والتى ستنتهي بنهاية الموسم ويعود لفريقه هيدرسفيلد تاون الانجليزي.