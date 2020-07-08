رياضة | ميلان يعود لأيام المجد ويسحق يوفنتوس بالأربعة في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميلان يعود لأيام المجد ويسحق يوفنتوس بالأربعة في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ميلان فوزًا دراماتيكيًا على حساب ضيفه يوفنتوس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سان سيرو معقل الروسونيري، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وضع الفرنسي رأيي يوفنتوس في المقدمة بتسجيله الهدف الأول بالدقيقة 47، ثم أضاف البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني للسيدة العجوز في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني للقاء.

وفي خلال 5 دقائق فقط سجل ميلان ثلاثة أهداف متتالية عبر السويدي إبراهيموفيتش في الدقيقة 62، والإيفواري فرانك كيسي في الدقيقة 66، والبرتغالي لياو في الدقيقة 67، ثم أتي الدور على الصربي ريبيتش ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 80.

رفع ميلان رصيده بهذا الفوز إلى 49 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما توقف رصيد يوفنتوس عند النقطة 75 في المركز الأول.