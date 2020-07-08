رياضة | بتروجت يجدد الثقة فى علاء عبد العال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بتروجت يجدد الثقة فى علاء عبد العال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد المهندس إبراهيم رمضان، رئيس نادي بتروجت، الثقة فى علاء عبد العال المدير الفنى للفريق الكروى ومنحه كافة الصلاحيات لاختيار القرارات من أجل عودة الفريق للدورى الممتاز من جديد بعد النتائج الرائعة التى حققها المدير الفنى عقب توليه المسئولية الفنية للنادى البترولى خلفا لمحمد عودة.

واستطاع فى وقت قياسى العودة للمنافسة على الصعود من جديد وكان لا يفصله سوى 3 نقاط فقط عن سيراميكا كليوباترا متصدر المجموعة الثانية ويتبقى خمس جولات على انتهاء المسابقة .

وكان مجلس إدارة بتروجت قد اجتمع الأحد الماضى لمناقشة الاستعداد لاستئناف النشاط الرياضى بالنادى والبدء فى اتباع جميع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا وعودة الحياة من جديد مع الإلتزام بكل ما يحفظ سلامة الجميع .