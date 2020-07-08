رياضة | واتفورد يقلب الطاولة على نوريتش بالبريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر واتفورد يقلب الطاولة على نوريتش بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منحت ركلة خلفية مذهلة من داني ويلبيك، 3 نقاط ثمينة لواتفورد في معركته للنجاة من الهبوط بعد تحويل تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على نوريتش سيتي، في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الثلاثاء.

وسجل ويلبيك، هدفه الأول مع واتفورد منذ انضمامه في بداية الموسم في الدقيقة 56، ليضمن الفوز لفريقه الذي تقدم بفارق 4 نقاط عن منطقة الهبوط قبل 4 جولات على النهاية.

وظل نوريتش، الذي تقدم بعد 4 دقائق من البداية عبر إيمليانو بوانديا، في مؤخرة الترتيب، وبات قريبا للغاية من الهبوط.