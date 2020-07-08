رياضة | آخر تطورات حالة هازارد وموقفه من مباراة ألافيس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات حالة هازارد وموقفه من مباراة ألافيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم نادي ريال مدريد حصته التدريبية الأولى في المدينة الرياضية فالديبيباس استعدادًا لمواجهة ديبورتيفو ألافيس يوم الجمعة المقبل في إطار الأسبوع الخامس والثلاثين بالدوري الإسباني.

وقال الصحفي الموثوق إيدو بيدال بإذاعة ‘‘أوندا ثيرو‘‘ الإسبانية: ‘‘لقد تدرب إيدين هازارد مع المجموعة خلال الجزء الأول فقط من الحصة التدريبية، لكنه لم يشارك في المباريات المُصغرة، وانتهى به الأمر بالعمل بشكل فردي‘‘.

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وأضاف بيدال: ‘‘لا يزال هناك شكوك حول مشاركته يوم الجمعة ضد ديبورتيفو ألافيس‘‘.

تجدر الإشارة أن هازارد غاب عن آخر مباراتين لريال مدريد ضد خيتافي وأتلتيك بيلباو كإجراء احترازي من زين الدين زيدان لتجنب تعرض البلجيكي لأي انتكاسة جديدة بعد تلقيه ضربة قوية خلال الفوز على إسبانيول 1-0.