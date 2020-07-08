رياضة | فناربخشة يتعادل مع جينتشلاربيرليجي في الدوري التركي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر فناربخشة يتعادل مع جينتشلاربيرليجي في الدوري التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خيم التعادل بنتيجة 1-1 على المباراة التي جمعت فناربخشة بمضيفه جينتشلاربيرليجي اليوم الثلاثاء في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري التركي لكرة القدم.

وتقدم جينتشلارلبيرليجي بهدف سجله بوجدان ستانكو في الدقيقة 60 وتعادل إيمري بيلوزوجلو لفناربخشة في الدقيقة 81.

ورفع فناربخشة رصيده إلى 50 نقطة في المركز الخامس، كما رفع جينتشلاربيرليجي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني عشر.