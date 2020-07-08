رياضة | بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف نادي بيراميدز حقيقة اهتمام نظيره النادي الأهلي بالتعاقد مع البوركيني إيريك تراوري مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وانتشرت العديد من الأنباء في الساعات القليلة الماضية التي تشير إلى وصول عرض رسمي من النادي الأهلي لنادي بيراميدز لضم تراوري في الصيف.
ونفى نادي بيراميدز كل الأنباء المنتشرة حيث أكد النادي أنه لم يصل إى عروض رسمية من الأهلي للتعاقد مع ترواري في الصيف.
كما أكد بيراميدز أنه كان هناك اهتمام من جانب النادي الأهلي بضم إيريك تراوري في بداية الموسم الحالي ولكن هذه المفاوضات توقفت حاليا.
يذكر أن نادي الزمالك يعتبر هو الأخر من ضمن المهتمين بضم تراوري في نهاية الموسم الجاري والذي لازال يتبقى في عقده موسمين مع نادي بيراميدز.