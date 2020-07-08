الامارات | مدرب أرسنال متمسك ببقاء لاعب ريال مدريد سيبايوس

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أرسنال متمسك ببقاء لاعب ريال مدريد سيبايوس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب أرسنال الإنجليزي، الإسباني ميكل أرتيتا، إن النادي يجري محادثات مع ريال مدريد للإبقاء على داني سيبايوس ضمن صفوف الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ظل انتهاء إعارة صانع اللعب قريباً.

وغاب سيبايوس الذي انضم لأرسنال في يوليو من العام الماضي لما يزيد على شهرين بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، لكنه هز الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ضد شيفيلد يونايتد الأسبوع الماضي، ليرسل أرسنال إلى ما قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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وقال أرتيتا قبل مواجهة ليستر سيتي في الدوري أمس «نتحدث إلى ريال مدريد، وبكل تأكيد لا نمتلك اللاعب، ليس بين أيدينا، ولذلك يجب أن يكون هناك حوار بين الناديين لنرى ما يمكن فعله، أنا سعيد به حقاً وبالطريقة التي يتطور بها».

ويستمر تعاقد سيبايوس مع ريال مدريد حتى 2023. وأضاف أرتيتا أن أرسنال ربما يضم المزيد من اللاعبين على سبيل الإعارة في ظل القيود المالية التي فرضتها تداعيات أزمة فيروس كورونا. وقال المدرب الإسباني «يجب أن نكون منفتحين على مواقف مختلفة، أعتقد أن السوق سيعطينا فرصة إبرام صفقات (إعارة) كهذه لكن في هذه اللحظة لا يمكنني التعليق على ذلك».

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