الامارات | استبعاد نادٍ أميركي من استئناف الدوري بسبب «إصابات كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد نادٍ أميركي من استئناف الدوري بسبب «إصابات كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم (إم إل إس) استبعاد نادي دالاس من المشاركة في استئناف بطولتها بعد تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا بين أفراده، من بينهم 10 لاعبين.

وجاء في بيان للرابطة أن 10 لاعبين وعضواً من الجهاز الفني في دالاس ثبتت إصابتهم بفيروس «كوفيد-19» منذ وصولهم الى مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا، حيث ستقام البطولة التي أطلق عليها اسم «إم إل إس إيز باك تورنامنت»، على شكل بطولة مصغرة في مجمع ديزني اعتباراً من الاربعاء.

وجاء في بيان لدون غاربر مفوض الرابطة أنه «نظراً لتأثير عدد الحالات الإيجابية على قدرة النادي على التدريب ولعب مباريات تنافسية، فقد اتخذنا قراراً بسحب دالاس من البطولة».

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وأشارت الرابطة إلى أنه «من بين 557 لاعباً متواجدين الآن في أورلاندو، ثبتت إصابة 13 منهم بفيروس كورونا المستجد، 10 منهم في دالاس والثلاثة الآخرون من ناديين آخرين». وتوقفت المنافسات منذ مارس الماضي بعد مرحلتين فقط وخططت الرابطة لاستكمالها على شكل صيغة تشبه كأس العالم بمشاركة الاندية الـ26 جميعها (قبل استبعاد دالاس)، تبدأ بدور المجموعات ثم أدوار إقصائية وصولاً الى النهائي.

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