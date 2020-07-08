الامارات | قرار أوروبي مرتقب يُسعد أندية سيتي وبرشلونة والبايرن واليوفي

شكرا لقرائتكم خبر عن قرار أوروبي مرتقب يُسعد أندية سيتي وبرشلونة والبايرن واليوفي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحف بريطانية عدة، أمس، بينها «ميرور»، أن الاتحاد الأوروبي بات قريباً من إجراء تعديل على مواعيد وأماكن استئناف مسابقة دوري أبطال أوروبا المتوقفة عند دور الـ16. وقالت «ميرور» إن نادي مانشستر سيتي بين الأندية التي ضغطت بقوة في الأيام الماضية من أجل أن تستضيف مباراة العودة على أرضها، وليس في العاصمة البرتغالية لشبونة كما هو مخطط حالياً.

وقالت إن سيتي وبرشلونة والبايرن ويوفنتوس قد تفوز في هذه المعركة خلال الاجتماع المرتقب للجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في نيون بسويسرا بعد غد، حيث من المرتقب أن تمنح حق استضافة إياب دور الـ16 على أرضها.

وفي هذه الحال، سيستضيف سيتي الريال على أرضه، وبايرن ميونيخ تشلسي، وبرشلونة مع نابولي، ويوفنتوس مع ليون الفرنسي، بينما على مستوى الدوري الأوروبي هناك ثماني مباريات سيتم الفصل فيها كذلك.

يذكر أن نصف مقاعد دور ربع النهائي في أبطال أوروبا تم الحسم فيها، بينما النصف الآخر كان محدداً له بداية أغسطس بلشبونة على أن تتواصل أدوار البطولة بنظام المباراة الواحدة، وتختتم بالنهائي في 23 أغسطس.

وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي حسم المواعيد خلال اجتماع رسمي سابق، فإن المرونة الكبيرة في قطاع السفر بين الدول الأوروبية، وتخفيف الإجراءات التي كانت متخذة ضد فيروس كورونا، قد يدفعان - بحسب وسائل إعلام أوروبية عديدة - الاتحاد القاري إلى تغيير موقفه بخصوص خوض مباريات دور الـ16 في لشبونة البرتغالية، كاشفة بحسب مصادر في اللجنة التنفيذية لـ«يويفا» أن القرار يتجه لصالح منح الأندية فرصة خوض المباريات على أرضها، على الرغم من أنها في جميع الاحوال ستقام من دون جمهور.

يذكر أن الأندية المتأهلة إلى ربع النهائي هي باريس سان جرمان الفائز على دورتموند، وأتلانتا الإيطالي الذي أقصى فالنسيا الإسباني، وكذلك أتلتيكو مدريد المتأهل على حساب حامل اللقب ليفربول، والأمر نفسه بالنسبة لفريق لايبزيغ الألماني صاحب المفاجأة الأكبر بإقصاء وصيف البطولة الماضية، توتنهام الإنجليزي.

في المقابل كان سيتي قد حقق فوزاً مهماً في الذهاب أمام مدريد 2-1، واكتفى برشلونة بالتعادل 1-1، بينما فاز البايرن على تشلسي في أرض الأخير 3-صفر، وخسر يوفنتوس على أرض ليون 1-صفر.

وسيقوم الاتحاد الأوروبي في اجتماعه المرتقب بإجراء قرعة مواعيد المباريات بالنسبة لربع النهائي، وتحديد الملاعب، والأمر نفسه لنصف النهائي، بينما تظل المباراة الختامية في موعدها دون تغيير في 23 أغسطس. وكان «يويفا» قد اعتمد مواعيد مبدئية لربع النهائي ونصف النهائي بين 12 و19 أغسطس، والمباريات المتبقية لثمن النهائي في 7 و8 من الشهر نفسه.

المباريات المتبقية من دور الـ16

سيتي - ريال مدريد (2-1 ذهاباً)

برشلونة - نابولي (1-1)

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يوفنتوس - ليون (صفر-1)

البايرن - تشلسي (3-صفر)

المباريات المنتهية

■ليفربول - أتلتيكو

(2-4 بمجموع المباراتين)

■لايبزيغ - توتنهام (4-صفر)

■دورتموند - سان جرمان (2-3)

■أتالانتا - فالنسيا (8-4)

تخفيف إجراءات السفر بين الدول الأوروبية هو السبب الأبرز لاتجاه «يويفا» إلى تعديل روزنامة أبطال أوروبا.

المباريات المتبقية من دور الـ16 كان مخططاً لها أن تقام بين 7 و8 أغسطس في لشبونة البرتغالية.

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