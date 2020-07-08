الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صلاحية
أعطت إدارة أحد الأندية مدربها صلاحية التعاقد مع اللاعبين، لكن هذا المدرب بات يقف حجر عثرة أمام استقطاب اللاعبين المواطنين إلى النادي.
مدرب
أكد مصدر مقرب من أحد أندية الإمارات الشمالية المحترفة قرب تعاقد النادي مع المدرب التونسي ناصيف البياوي، لقيادة الفريق في الموسم المقبل من دوري الخليج العربي.
لاعب
تواجه إدارة نادي الشارقة انتقادات وضغوطاً من الجمهور، بعد قرارها الأخير بالتفريط في ريان مينديز، واصفين قرارها بالخاطئ، وسيؤثر سلباً في الفريق الموسم المقبل.
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