شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من عماد النحاس على انتقال طاهر محمد إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق عماد النحاس، المدير افني لفريق المقاولون العرب، على صفقة انتقال لاعبه طاهر محمد طاهر إلى صفوف النادي الأهلي والتي تمت اليوم.

وتوصل الاهلي إلى اتفاق مع مسؤولي المقاولون العرب عن طريق جلسة بين محمود الخطيب رئيس الاهلي ومحسن صلاح رئيس المقاولون العرب في وقت سابق.

وقال النحاس في تصريحات عبر فضائية «أون تايم سبورت»:«الأهلي دخل البيت من بابه وحصل على موافقة المقاولون قبل التفاوض مع اللاعب».

وأضاف :«علمت أن الصفقة تمت وأبارك للاعب، واتمنى ان نعوض طاهر الذي اتمنى له التوفيق مع الشياطين الحمر.

وتابع :«طاهر لاعب مفيد جدا في مركز الجناح، ويمتلك رغبة وعزيمة وطموح وكان يبحث عن الاحتراف دائمًا، وكان يضع نفسه تحت ضغوطات كبيرة بعد تعرضه لإصابات كثيرة، لكنه سيكون إضافة قوية للأهلي، وسنفتقده في المقاولون، ونحن لا نقف امام أي لاعب ومن الممكن ان نلقي نظرة على قطاع الناشئين لتعويض طاهر».

وواصل:«طاهر كان يمتلك العديد من العروض ابرزها الاهلي والزمالك وبيراميدز في الموسم الماضي، لكنه كان متمسك بالاحتراف ليكون امتدادًا لمحمد صلاح، وكنا قد جددنا له 3 سنوات بناءً على رغبته حتى يأتي له عرض أوروبي».

واردف:«اللاعب غير رغبته في بداية الموسم الجاري وأخبرني إنه يريد أن يخوض تحديًا جديداً مع الأهلي، وأنا نصحته انه حتى لوانضم للأهلي لا بد ان يظل حلم الاحتراف في ذهنه».

وأكد: «انتقال طاهر إلى الاهلي بمقابل مادي فقط دون صفقات تبادلية ومن الممكن ان نطلب لاعبين من الاهلي لكن نهاية الموسم الجاري وليس الأن».

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