شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابي يحسم مواجهة أرسنال وليستر في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة أرسنال أمام ضيفه ليستر سيتي، على ملعب الإمارات في اطار الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وارتفع رصيد ليستر بهذا التعادل إلى 59 نقطة، فتخلى عن المركز الثالث لصالح تشيلسي الذي فاز في وقت سابق على كريستال بالاس (60 نقطة)، فيما رفع آرسنال رصيده إلى 50 نقطة وبقي في المركز السابع.
و تقدم بيير إيميريك أوباميانج لآرسنال في الدقيقة 21، قبل أن يعادل فاردي الكفة للفريق الضيف بالدقيقة 84.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
77,279
-
تعافي
21,718
-
وفيات
3,489
كانت هذه تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يحسم مواجهة أرسنال وليستر في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.