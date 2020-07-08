شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابي يحسم مواجهة أرسنال وليستر في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة أرسنال أمام ضيفه ليستر سيتي، على ملعب الإمارات في اطار الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وارتفع رصيد ليستر بهذا التعادل إلى 59 نقطة، فتخلى عن المركز الثالث لصالح تشيلسي الذي فاز في وقت سابق على كريستال بالاس (60 نقطة)، فيما رفع آرسنال رصيده إلى 50 نقطة وبقي في المركز السابع.

و تقدم بيير إيميريك أوباميانج لآرسنال في الدقيقة 21، قبل أن يعادل فاردي الكفة للفريق الضيف بالدقيقة 84.