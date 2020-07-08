شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قرارات لمجلس إدارة اتحاد كرة السلة عقب اجتماعه اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا جديدًا بحضور أعضاء المجلس.

ووفقًا للصفحة الرسمية للاتحاد على موقع «فيس بوك»، تمت مناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بعودة النشاط الرياضي مرة أخرى، والمواعيد المقترحة الخاصة بالمباريات المتبقية من الموسم المحلي، وتم اتخاذ القرارات التالية..

1- تشكيل لجنة إدارة أزمة والإشراف على استئناف النشاط الرياضي برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة

2- تشكيل لجنة لإدارة ملف التسويق والبث التلفزيوني برئاسة المهندس محمد عبدالمطلب

3- إعادة تشكيل اللجنة الطبية واختيار الدكتور حسن كمال مستشارًا لها

4- الإبقاء على المدرب هيثم عيد في منصب المدير الفني لمنتخب 3×3 ناشئات تحت 18 سنة المشارك في كأس العالم

5- عقد اجتماع بين لجنة المنتخبات مع مدربي منتخب مصر تحت 17 سنة ناشئين وناشئات، لوضع خطة الاستعداد للمشاركة في بطولة المهارات التي ينظمها الاتحاد الدولي

6- تجديد التعاقد مع الشركة المسؤولة عن إدارة حسابات السوشيال ميديا لمدة عام