شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: قيمة انتقال طاهر محمد طاهر للأهلي 21 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق أن قيمة انتقال صفقة نجم الفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب طاهر محمد طاهر للنادي الأهلي هي 21 مليون جنيه، وأضاف أحمد شوبير في مقدمة برنامجه "ملعب أون تايم" أن قيمة انتقال طاهر محمد طاهر لم تصل إلى 40 مليون جنيه كما تحدثت التقارير الإعلامية خلال الفترة الماضية.

وقال شوبير، إن نادي المقاولون العرب سيحصل على 20% من عائد بيع طاهر محمد طاهر لأي فريق من أندية الدوري المصري الممتاز خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأوضح شوبير، أن صفقة طاهر محمد طاهر ستكون ناجحة خاصة وأن كل المراقبين للاعب يؤكدون أن إمكاناته الفنية والبدنية ستمنح الأهلي قوة هجومية كبيرة للقلعة الحمراء الموسم المقبل.

وشدد شوبير، على أن إمكانات طاهر محمد طاهر ستجعله ينتقل من الأهلي للدوريات الأوروبية خاصة أنه يمتلك مقومات عديدة نها اجادته للغتين الإنجليزي والفرنسية بالإضافة الى أنه يتطلع أن يكون خليفة محمد صلاح في القارة العجوز وبالتالي ليس بعيداً أن يستفيد ناديه السابق من عائد بيعه مجدداً مثلما يحدث مع هداف ليفربول الحالي.

ونجح مسئولو النادى الأهلى فى اتمام الاتفاق مع نظرائهم بنادى المقاولون العرب، حول ضم طاهر محمد طاهر نجم ذئاب الجبل، بعد أن عقد محمود الخطيب، رئيس االقلعة الحمراء اجتماعًا مع المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب اليوم، فى أجواء ودية تعكس العلاقة الوطيدة والتقدير المتبادل بين الناديين، ودار النقاش حول انتقال طاهر إلى صفوف المارد الأحمر.

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لفت طاهر أنظار مسئولى الأهلى بعد المستوى المميز الذى قدمه خلال المباريات التى شارك بها مع فريقه، حيث شارك مع ذئاب الجبل قبل توقف النشاط فى 6 مباريات خلال الموسم سجل خلالها هدفا واحدا.

وصل إجمالى مباريات طاهر محمد طاهر مع الذئاب منذ بدء مسيرته الكروية إلى 86 مباراة، منها 78 ببطولة الدورى، و8 بكأس مصر، أحرز خلالها 11 هدفا، و صنع 9، وحصل على 15 إنذارا وطردين.

وظهر طاهر محمد طاهر مع المنتخب الوطنى بقيادة خافيير اجيرى فى مباراة مصر وتونس بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والتى أقيمت نوفمبر 2018، وانتهت بفوز الفراعنة 3/2 .

وفى 2017 تمت إعارته إلى نادى لوهافر الفرنسى، ولكنه عاد بعد رحلة احترافية قصيرة، ليكمل مسيرة التألق مع ذئاب الجبل، حتى أصبح الصفقة المنتظرة فى الأهلى.