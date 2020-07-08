شكرا لقرائتكم طلائع الجيش: كل اللاعبين المعارين مستمرين معنا وسنتواصل مع أنديتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد مهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، عن موقف فريقه بعد ظهور حالة ايجابية في صفوف الفريق العسكري عقب اجراء مسحة كورونا.

وقال أحمد مهدي في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: لدينا حالة ايجابية وحيدة في المسحة الولى واللاعب حالته مستقرة حتى الآن.

وعن موقف عمرو جمال لاعب الأهلي والمعار للطلائع من الاستمرار مع فريقه بعد انتهاء مدة الإعارة، علق مدير الكرة بنادي طلائع الجيش: كل اللاعبين المعارين مستمرين معنا وسنتواصل مع أنديتهم بعد نهاية الموسم.

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وشدد مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، على أن الأندية صاحبة حقوق اللاعبين المعارين لن تقف عثرة أمام رغبتهم في استمرار أيا من اللاعبين.

وأضاف أحمد مهدي، أن فريقه يحافظ على قوامه الأساسي ولا يضم سوى 5 لاعبين معارين، ويحاول الابقاء عليهم.