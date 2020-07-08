شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني: في عهدي انتهى زمن تأجيل المباريات بالتليفون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة، إنه قضى على ظاهرة تأجيل المباريات بالتليفون، معتبرا أن تسلم اتحاد الكرة بدون نظام ولا يجب أن تدار الكرة المصرية وهى على مشار الاحتفال بمئويتها بطريقة عشوائية.

وقال الجنايني، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء: "بعد تعييني أقنعت رؤساء اللجان بالجبلاية لتقديم استقالتهم طبقا للقانون، وفاجئتهم بقبولها"

وتابع الجنايني، أن تطبيق الفار واجه تحديات وتشكيك كبير قبل تطبيقه، موضحا أ،ه حارب مع أعضاء اللجنة قواعد وزمن وعوائق كثيرة للنجاح في هذا الشق".

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واضاف الجنايني، أن أدوات تطبيق الفار قيمتها 3.5 مليون دولار، قائلا: "استأجرناها لمدة 3 مواسم وبعدها نمتلكها مجانا، تخيل حجم المكاسب المادية من هذا الاتجاه".

تنتهي فترة عمل اللجنة الخماسية المؤقتة باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، في 31 يوليو المقبل، على أن يتحدد بعدها موعد إقامة الانتخابات سواء إذا كانت ستسفر عن مجلس منتخب لمدة سنة وفقا لقانون الرياضة بعد تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام لتقام 2021 بدلا من 2020 أو تسفر عن مجلس منتخب لمدة أربع سنوات وفقا لرغبة الاتحاد الدولي الكرة القدم "فيفا".