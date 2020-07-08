شكرا لقرائتكم صحفى مغربي: إقامة نصف نهائي أفريقيا بالكاميرون شبه محسوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال جمال اسطيفي، صحفى مغربي ، إن إقامة نصف نهائي افريقيا بالكاميرون بات شبه محسوم ، وأضاف الصحفي المغربي في مداخلة هاتفية مع خالد الغندور، في برنامج زملكاوى، على قناة الزمالك ، أن السلطات الكاميرونية وافقت على إقامة مباريات نصف نهائي دوري لأبطال بالعاصمة ياوندي .

وأكد أن منافسات الموسم الجاري من الدوري الاحترافي المغربي سيتم استئنافها بإقامة المباريات المؤجلة في الفترة من 24 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين على أن يتم إقامة المنافسات الاعتيادية للدوري المغربي للدرجة الأولى "الممتاز" والثانية في الفترة من 12 أغسطس على أن تنتهي المسابقات يوم 13 سبتمبر.

وواصل أن مباراة نصف نهائي افريقيا سيتم تحديدها او اقامتها في نفس التوقيت تقريبا في منتصف سبتمبر ، مضيفا أن الموسم الجديد من الدوري المغربي يبدأ يوم 16 أكتوبر القادم، بعد أكثر من شهر كامل من انتهاء الموسم الجاري.

Advertisements

فيما أكد خالد الغندور أنه تواصل مع المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الزمالك ، والذى أكد له ان الطيران المغربي سيعود للعمل دء من يوم 10 الجاري بعد 3 يام وأن نادى الزمالك حجز له تذكرة لرحلة العودة في يوم 12 يولية الحالي.

وقال إن المنتخبات المصرية والوطنية لكرة القدم سُتحمل اللجنة الخماسية والأندية مسئولية أي إخفاق حال عودة الدوري العام بدعوى وجود إصابات.

وأضاف قائلا ان ، مبدأ تكافؤ الفرص سيغيب بين جميع الأندية حال عودة الدوري بمعنى أن اسوان سيلعب جميع مبارياته بالقاهرة .

واستكمل الغندور حديثه : اختلفت مع المستشار مرتضى منصور لإزالة اسم حسن شحاته من على حديقة النادي مضيفا مينفعش رمز زملكاوي يقول أن الأهلى هو نادى القرن ويهاجم الفريق في أي حال ولو انت رمز للزمالك لازم تقنع أي لاعب يروح للفريق ومينفعش تحتفل بالفوز عليه .