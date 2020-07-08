شكرا لقرائتكم محمد عبد الجليل: طاهر طاهر مكانه في سموحة أو المقاصة وليس الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق، أن طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب ليس مكانه في القلعة الحمراء ومكانه في أندية وسط الجدول مثل سموحة أو مصر المقاصة.

وأضاف عبد الجليل في تصريحات تليفزيونية، أن طاهر لاعب مميز لكن ليس نجم كبير يستطيع قيادة هجوم النادي الأهلي خلال الفترة القادمة ، مشيرا الي انه لابد من الاتجاه نحو قطاع ناشئين الاهلي للإستفادة من اللاعبين الصغار.

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وتابع أن الأهلي تعاقد مع صلاح محسن بمبلغ كبير ولم يظهر بالشكل المطلوب منه اثناء تواجده بالفريق وخرج إعارة لعدم قناعة المدير الفني باللاعب .

ونجح مسئولو النادى الأهلى فى اتمام الاتفاق مع نظرائهم بنادى المقاولون العرب، حول ضم طاهر محمد طاهر نجم ذئاب الجبل، بعد أن عقد محمود الخطيب، رئيس االقلعة الحمراء اجتماعًا مع المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب اليوم، فى أجواء ودية تعكس العلاقة الوطيدة والتقدير المتبادل بين الناديين، ودار النقاش حول انتقال طاهر إلى صفوف المارد الأحمر.