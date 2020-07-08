شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني: وظيفتي البنكية مكنتني من ادارة اتحاد الكرة بشكل اقتصادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة، أن تنظيم مباراة السوبر في الإمارات حقق مداخيل تزيد عن 3 مليون درهم بجانب الامتيازات التى حصل عليها قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وقال الجنايني، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء: "وظيفتي البنكية مكنتني من ادارة اتحاد الكرة بشكل اقتصادي احترافي، لكن لا أعمل بشكل منفصل جميع أعضاء اللجان تعاملوا مع ملفاتهم بشكل احترافي".

وتابع الجنايني: "لا أريد المد للجنة الخماسية، لا نسعى كأعضاء مينين لذلك، لكننا لا يمكن أن نرد للدولة طلب، فأهلا بالمهام اذا كان ذلك تكليف الدولة".

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تنتهي فترة عمل اللجنة الخماسية المؤقتة باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، في 31 يوليو المقبل، على أن يتحدد بعدها موعد إقامة الانتخابات سواء إذا كانت ستسفر عن مجلس منتخب لمدة سنة وفقا لقانون الرياضة بعد تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام لتقام 2021 بدلا من 2020 أو تسفر عن مجلس منتخب لمدة أربع سنوات وفقا لرغبة الاتحاد الدولي الكرة القدم "فيفا".