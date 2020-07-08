شكرا لقرائتكم سعد سمير عن تجديد عقده مع الأحمر:"ارتداء قميص الأهلي علي مدار 11 عام شرف كبير" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب سعد سمير مدافع الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، عن سعادته بتمديد تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة 3 سنوات مقبلة، حيث قال اللاعب عبر حسابه الشخصى على "انستجرام": "ارتداء قميص النادي الأهلي علي مدار 11 عام شرف كبير سعيد من حظي به ومحظوظ من تواجد في صفوف هذا الكيان الكبير.. اتشرف بكوني أحد أبناء هذا الكيان العظيم، سعيد بتجديد تعاقدي مع النادي الأهلي لثلاث سنوات اخري أتمني فيها حصد المزيد من البطولات واتمني كل التوفيق لنادينا الكبير".



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وأعلن الأهلى عن تمديد تعاقد محمد الشناوى حارس مرمى الفريق لمدة 5 سنوات مقبلة، كما تمديد عقد سعد سمير لمدة 3 سنوات أخرى فى جلسة واحدة، وذلك فى ضوء تكليفات محمود الخطيب رئيس النادي بهدف الحفاظ على استقرار الفريق وتوفير احتياجاته الفنية استعدادا للمرحلة المقبلة ، خاصة أن الشناوي وسعد سمير من الركائز القوية والتى تعطي للنادي بإخلاص كبير.

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وكان أمير توفيق مدير التعاقدات قال إن تمديد عقد اللاعبين الكبيرين يأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على قوام الفريق ودعمه باحتياجاته وفقًا لرؤية الجهاز الفني بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط للكرة ، وأضاف أن التفاوض مع الشناوي وسعد لم يستغرق وقت وكانت هناك إستجابة سريعة وتقدير منهما لرغبة النادي فى استمرارهما أطول فترة ممكنة.

وأكد مدير التعاقدات على أن إدارة الأهلي حريصة على تقدير كل أبنائها الذين يعطون بإخلاص . واذا كان هناك تعاون كبير من جانب الشناوي وسعد وهذا ليس بجديد عليهما . لكن كان هناك أيضًا تقدير من جانب الإدارة التى تعمل على توفير كل أحتياجات الفريق لمواجهة التحديات خلال المرحلة المقبلة لتحقيق طموحات جماهير الأهلي على الصعيدين المحلي والقاري.