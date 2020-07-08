شكرا لقرائتكم مجدي عبد الغني: من الصعب مقارنة طاهر طاهر بـ"رمضان صبحي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مجدي عبد الغنيلاعب الهلي السبق، إنه من الصعب مقارنة طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب برمضان صبحي لاعب النادي الأهلي لأن كل لاعب يختلف عن الآخر داخل الملعب.

وأضاف مجدي عبد الغني فى تصريحات تليفزيونية، أن رمضان احترف في الدوري الانجليزي وله مواصفات خاصة ولعب للمنتخب الأول في سن صغير، مشيرا إلي أن طريقة لعبه تختلف تماما عن طاهر محمد طاهر خاصة وان الأخير لم يظهر بنفس قوة رمضان خلال السنوات الماضية .

Advertisements

ونجح مسئولو النادى الأهلى فى اتمام الاتفاق مع نظرائهم بنادى المقاولون العرب، حول ضم طاهر محمد طاهر نجم ذئاب الجبل، بعد أن عقد محمود الخطيب، رئيس االقلعة الحمراء اجتماعًا مع المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب اليوم، فى أجواء ودية تعكس العلاقة الوطيدة والتقدير المتبادل بين الناديين، ودار النقاش حول انتقال طاهر إلى صفوف المارد الأحمر.