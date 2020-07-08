شكرا لقرائتكم محمد رضوان يتابع مع مسئولي قطاع الناشئين بالمقاولون الإجراءات الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب أجتماعاً مع المدير الادارى عبدالفتاح صالح وسكرتير القطاع محمود شحاته لمناقشة البنود اللازم اتخاذها وتوفير الاحترازات الطبية المطلوبة لعرضها على مجلس الإدارة والمسئولين، حفاظا على سلامة اللاعبين داخل القطاع، وذلك في إطار خطة المقاولون العرب لتنفيذ قرار عودة الأنشطة الرياضية ومسابقات الناشئين المرتقب عودتها في وقت قريب بعد توصية شوقي غريب مدرب المنتخب الأوليمبي على إقامة الموسم الجديد لمسابقة 99 من أجل تدعيم المنتخب الذي يستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.



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في سياق متصل، خضع لاعبو المقاولون العرب والجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس، للمسحة الطبية الثالثة للكشف عن كورونا بالجبل الأخضر، أمس الأثنين، وذلك في إطار استعدادات المقاولون لاستئناف مسابقة الدوري العام المقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورون المستجد.

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وكان المقاولون قد عاد إلى التدريبات الأسبوع الماضي بعد إجراء المسحة الأولى، وأكدت نتائج أول مسحتين سلامة اللاعبين والجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس، فيما ثبت إيجابية حالة واحدة فقط من عمال غرف خلع الملابس وتم عزلها دون الاختلاط بأي لاعب.

من جانبه، عقد المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، جلسات منفردة مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى للحديث عن أهمية فترة الإعداد الحالية وتحفيزهم لعودة الدورى، وحرص فتحى على أن تكون الجلسات فردية أو ثنائية فى ظل الإجراءات الاحترازية التى يتبعها النادى منذ عودة التدريبات، وأكد المشرف على الكرة أن التدريبات تسير بصورة جيدة وهناك اهتمام كبير من النادى باتباع إجراءات التباعد الاجتماعى خلال التدريبات وتنفيذ تعليمات وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة.، ويواصل الفريق تدريباته بملعبه بالجبل الأخضر على مجموعتين استعدادا لاستئناف الدوري.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.