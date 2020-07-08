شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني: المجاملة أول طريق الفساد ولا أملك أجندات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة، عن أنه يتمتع بإرادة كبيرة ولا يقبل الفشل في عمله قائلا: " عمري ما فشلت وعمري ما هفشل، وتواجدي في اللجنة الخماسية شرف كبير".

وقال الجنايني، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء: "لا أملك أجندة، والمجاملة أول طريق الفساد، ودائما لا أحب المجاملات في عملي لأنه يؤثر على أدائي وأهدافي".

وتابع الجنايني: "لم أعتد أن أكون الرجل الأوحد، لم يخطر ببالي أن أكون رئيسا لاتحاد الكرة وأتمنى الرحيل ولا أرغب في التجديد للجنة الخماسية، لكن في نفس الوقت لا يمكن أن ارد طلب الدولة اذا رأت في شخصي خدمتها في أى منصب.

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تنتهي فترة عمل اللجنة الخماسية المؤقتة باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، في 31 يوليو المقبل، على أن يتحدد بعدها موعد إقامة الانتخابات سواء إذا كانت ستسفر عن مجلس منتخب لمدة سنة وفقا لقانون الرياضة بعد تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام لتقام 2021 بدلا من 2020 أو تسفر عن مجلس منتخب لمدة أربع سنوات وفقا لرغبة الاتحاد الدولي الكرة القدم "فيفا".