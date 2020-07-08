شكرا لقرائتكم الزمالك يلجأ لفكرة الإعارة هروبا من خسائر الاندية بسبب أزمة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت ادارة نادي الزمالك في التفكير بحلول سريعة لتفادي الخسائرالتي سببها انتشار فيروس كورونا ، والتي كان في مقدمتها هبوط أسعار لاعبي الكرة علي مستوي العالم وهو ما سيسبب خسائر مالية للاندية، لهذا فان ادارة الزمالك وجدت ان بيع اللاعبين الذين سيتم استبعادهم من الفريق في نهاية الموسم ، سيسبب خسائر مالية بسبب فرق السعر بين شراء وبيع هؤلاء اللاعبين، وبدأت ادارة النادي في التفكير باعارة اللاعبين للاستفادة المالية من اعارتهم مع الاحتفاظ بالعقد النهائي للاعبين واعادة بيعهم في المواسم المقبلة عقب ارتفاع اسعار اللاعبين مرة اخري، فيما ينتظرمسئولو الزمالك الرد النهائي من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بشأن 3 صفقات نجح الزمالك في الحصول علي توقيعهم، وذلك قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع أنديتهم.

وكشف مصدر داخل ادارة الكرة بالزمالك ان كارتيرون وافق علي صفقتي حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي والانجولي اري بابل لاعب اول اغسطس الانجولي مما ادي الي اتمام التعاقد معهما، وقال المصدر ان كارتيرون سيمنح قراره للزمالك خلال الاسبوع الجاري لكي تتمكن الادارة من انهاء الصفقات الثلاثة.

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فيما رفض باتريس كارتيرون اعلان قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف الزمالك في الوقت الحالي وقرر عمل اعادة تقييم لجميع اللاعبين بما فيهم الذين تم الاستقرار علي رحيلهم منذ فترة، وذلك بعد اعلان الاتحاد الافريقي مواعيد القيد للموسم الجديد وكذلك اعلان اتحاد الكرة ان القيد في الموسم الجديد سيكون قبل نهاية الموسم الحالي بأربعة اسابيع.

وكشف مصدرداخل نادي الزمالك ان كارتيرون سيعيد تقييم جميع اللاعبين من حيث اللياقة البدنية والمستوي الفني عقب عودة الفريق للتدريبات ، وذلك حتي يكون الحكم عليهم عادل ويحصل جميع اللاعبين علي فرصة البقاء في الزمالك، كما أكد المصدر ان كارتيرون اخبر الجهاز المعاون ان فترة التوقف الطويلة الحالية بسبب كورونا ادت الي رجوع جميع اللاعبين الي متسوي فني وبدني متساوي، وهو ما يجعل الفرص امام الجميع متساوية.