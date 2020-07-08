شكرا لقرائتكم عادل عبد الرحمن: طاهر محمد طاهر يستطيع تعويض غياب رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عادل عبد الرحمن لاعب الأهلي السابق، أن صفقة طاهر محمد طاهر مكسب كبير للقلعة الحمراء وسيكون إضافة قوية للفريق، وأضاف عبد الرحمن في تصريحات تليفزيونية، أن طاهر له القدرة على تعويض غياب رمضان صبحي في الاهلي وله القدرة على اللعب في اكثر من مركز وله مميزات كبيرة.

وأشار عادل عبد الرحمن، إلى أن اللاعب سيكون له مستقبل في اوروبا خلال السنوات القادمة في حالة مشاركته بصفه اساسيه مع الأهلي .