شكرا لقرائتكم عادل عبد الرحمن: طاهر محمد طاهر يستطيع تعويض غياب رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عادل عبد الرحمن لاعب الأهلي السابق، أن صفقة طاهر محمد طاهر مكسب كبير للقلعة الحمراء وسيكون إضافة قوية للفريق، وأضاف عبد الرحمن في تصريحات تليفزيونية، أن طاهر له القدرة على تعويض غياب رمضان صبحي في الاهلي وله القدرة على اللعب في اكثر من مركز وله مميزات كبيرة.
وأشار عادل عبد الرحمن، إلى أن اللاعب سيكون له مستقبل في اوروبا خلال السنوات القادمة في حالة مشاركته بصفه اساسيه مع الأهلي .
وقال عادل عبد الرحمن ، إن طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون في حسابات ادارة النادي منذ ٣ سنوات .
وأضاف نجم الاهلي السابق، أن اللاعب يقدم مستويات مميزة جدا خلال السنوات القادمة وتتويجه مع المنتخب ببطولة افريقيا للشباب كانت نقلة كبيرة للاعب وإصرار من الاهلي على التعاقد معه.
ولفت عادل عبد الرحمن، إلى أن طاهر تفوق على نفسه هذا الموسم ، وله مميزات أكثر من محمد شريف مهاجم الاهلي والمُعار الي فريق انبي .
كانت هذه تفاصيل خبر عادل عبد الرحمن: طاهر محمد طاهر يستطيع تعويض غياب رمضان صبحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.