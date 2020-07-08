شكرا لقرائتكم العشري: أول مرة أشوف دوري بيعتمد على التقسيمات ومباراة الزمالك مهمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استغرب طارق العشري المدير الفني للمصري من قرار لعب الدوري في الظروف الحالية في ظل انتشار فيروس كورونا وصعوبة خوض مباريات ودية بين فرق الدوري اتباعا للاجراءات الوقائية.

وقال العشري ، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: أول مرة أرى دوري يعتمد على التقسيمات الجمعية لخوض الدوري بدلا من الوديات.

تابع: لن أفرط في القوام الأساسي بالمصري بسبب أزمة القيد والمشاكل المالية في المصرية خاصة محمود وادي وكريك العراقي، مشددا على أن مواجهة الزمالك في الدوري مهمة للمصري وللزمالك أيضا.

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فيما علق محمود وادي مهاجم المصري على العروض التي تلقاها قائلا: لازلت موجودا بالمصري ولا أركز في العروض وأحترم تعاقدي مع المصري.

أوضح: أمامنا فرصة لنثبت لجمهورنا اننا قادرين على تحقيق نتائج قوية مثلما حدث الموسم الماضي

بينما أكد كريم العراقي لاعب المصري أنه لم يتلقى عروضا رسمية من الأهلي أو الزمالك وهدفه الاحتراف الخارجي.