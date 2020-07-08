شكرا لقرائتكم سيلتا فيغو يفرض التعادل على أتلتيكو مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فرض فريق سيلتا فيغو التعادل 1 - 1 على ضيفه أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم التي شهدت فوز مثير لفالنسيا على ضيفه بلد الوليد 2 -1.

وفي المباراة الأولى، بادر أتلتيكو بالتسجيل بعد مضي دقيقة واحدة من البداية بواسطة الفارو موراتا ولكن سيلتا فيغو أدرك التعادل بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني عن طريق فران بيلتران.

وحصد أتلتيكو نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث لكن بفارق ثلاث نقاط فقط عن إشبيلية صاحب المركز الرابع والذي يلتقي الخميس مع مضيفه اتلتيك بيلباو كما حصد سيلتا فيغو نقطة رفعت رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس عشر.