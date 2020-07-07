شكرا لقرائتكم خبر عن «هاليب»: أتمنى العودة من بوابة «باليرمو المفتوحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبرت نجمة التنس الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة الثانية عالميا، عن أملها فى المشاركة فى بطولة باليرمو المفتوحة، فى أغسطس المقبل، وهى أول بطولة ينظمها اتحاد اللاعبات المحترفات منذ توقف المنافسات بسبب تفشى فيروس كوفيد-19 سريع العدوى.

وقالت بطلة ويمبلدون فى العام الماضى للصحفيين فى مدينة كلوج- نابوكا الرومانية قبل عودتها للملاعب بعد غياب استمر قرابة أربعة أشهر ونصف «لم اتخذ بعد قرارا قاطعا لكنى أتمنى أن أبدأ عودتى للملاعب فى باليرمو».

وأضافت اللاعبة الرومانية «الأمور صعبة فى ظل توقف البطولات، أتمنى أن نتمكن من السفر بسلاسة ودون خوف قريبا، لأن الوضع مقلق نوعا ما». وأردفت قائلة «لقد تغيرت حياتى لكن عدم سفرى كثيرا كان أمرا جيدا أيضا، لأننى حصلت على راحة طويلة كنت بحاجة إليها، أتمنى أن يكون كل الجنون انتهى».

ولم تشارك هاليب (28 عاما) فى أى بطولة منذ فوزها على لاعبة كازاخستان إيلينا ريباكينا فى نهائى بطولة دبى فى 22 فبراير الماضى.

ووافقت هاليب على خوض مباراة استعراضية فى الزوجى إلى جانب مواطنتها هوريا تيكو فى كلوج- نابوكا.

Advertisements

وقالت اللاعبة الشهيرة عن ذلك «أفتقد المباريات وأستمتع حقا بالمشاركة فى هذه البطولة».

على جانب آخر، طمأن ستيفان لوثى، مدرب السويسرى روجر فيدرر، عشاق رياضة التنس بشأن الحالة الصحية للمصنف الرابع على العالم، بعد إجرائه عملية جراحية فى الركبة، قرر على إثرها عدم المشاركة فى أى بطولة الموسم الحالى.

وقال لوثى، فى تصريحات صحفية: «الأمور تسير بشكل جيد حتى الآن، الخطة التأهيلية تسير كما هو مخطط لها، لا توجد تدريبات قوية، لكن خلال الفترة القصيرة المقبلة، سيبدأ روجر بالتدريبات البدنية».

وأضاف: «الأولوية الآن هى أن نجعل روجر يستعيد صحته البدنية الكاملة، والأمر الرائع أنه متحمس ويرغب فى العودة إلى المنافسة بشكل جدى».

وأتم: «الجميل أن روجر حتى الآن يشعرك أنه فى بداية مسيرته، وليس لاعبا فى نهاية مسيرته الاحترافية، ونحن سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أهدافه العام المقبل».

وكان لوثى، قد أثار المخاوف حول إمكانية عودة فيدرر للملاعب، حيث أكد فى وقت سابق، أنه سيكون من الصعب تعافى اللاعب من مضاعفات العملية الجراحية.