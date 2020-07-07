شكرا لقرائتكم خبر عن تصديق الرابطة ونقابة اللاعبين على استئناف دورى السلة الأمريكى فى 30 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة دورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين ونقابة اللاعبين عن توصلهما إلى اتفاق حول استئناف المباريات بعد توقف قسرى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، بدءا من 30 يوليو بما فى ذلك بروتوكولات الصحة والسلامة، ويتضمن الاتفاق إقامة كل المباريات المتبقية فى مجمع «والت ديزنى وورلد ريزورت» فى أورلاندو بولاية فلوريدا، حيث سيقيم اللاعبون فى «فقاعة» حجرا صحيا لحمايتهم من فيروس «كوفيد- 19»، وقالت مديرة نقابة اللاعبين، ميشيل روبرتس: «من المثير للغاية الإعلان عن استئناف موسم 2019- 2020».

وعلقت منافسات دورى «ان بى ايه» فى مارس الماضى بعد ظهور أول حالة إصابة بـ«كوفيد- 19» بين اللاعبين، والتى كانت تعود للفرنسى رودى جوبير (يوتا جاز)، ويشارك فى استئناف الدورى 22 فريقا بدلا من 30، بواقع 13 فريقا من المنطقة الغربية وتسعة من المنطقة الشرقية.

واتفقت الرابطة مع نقابة اللاعبين على اتخاذ إجراءات موحدة لمحاربة العنصرية وتعزيز العدالة الاجتماعية، مما يقلص مخاوف بعض اللاعبين فى تشتيت الحركة الاجتماعية الصاعدة والاحتجاجات فى أعقاب وفاة المواطن الأسود جورج فلويد على يد شرطى أبيض فى مينيا بوليس.

وقال مفوض رابطة الدورى، آدم سيلفر: «عملنا سويا مع نقابة اللاعبين لوضع خطة استئناف تعطى الأولوية للصحة والسلامة، تحافظ على النزاهة التنافسية وتوفر منصة للتعامل مع ضحايا العدالة الاجتماعية».

ويأتى هذا الإعلان فى يوم أعلنت الهيئات الصحية فى فلوريدا عن عدد قياسى من الإصابات بكورونا بلغ 8،942 حالة، محطمة الرقم السابق قبل يومين والبالغ 5،508 حالات، إذ يتفشى الفيروس القاتل بشكل كبير فى المنطقة المقرر استضافتها للاعبى الدورى.

وسيصل اللاعبون بمفردهم إلى أورلاندو، دون أفراد العائلة أو الأصدقاء الذين لن يتمكنوا من الانضمام إليهم إلا بعد نهاية الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية. ويجب أن يتم إخضاع هؤلاء الضيوف لاختبار «كوفيد- 19» قبل الوصول والبقاء فى الحجر الصحى الذاتى لمدة ثلاثة أيام.

وستقام المعسكرات التدريبية من 9 إلى 29 يوليو، تتخللها ثلاث مباريات ودية بين فرق مقيمة من الفندق نفسه، قبل استئناف المباريات فى 30 يوليو، على أن يتم تتويج البطل فى 12 أكتوبر على أبعد تقدير.

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وبحسب خطة الاستئناف بـ22 فريقا من أصل 30، فستشارك الفرق التى كانت تحتل المراكز الثمانية الأولى فى كل من المنطقتين قبل التوقف، إضافة إلى ستة فرق كانت أمام فرصة جدية لانتزاع مركز مؤهل كونها لا تتخلف بأكثر من ستة انتصارات عن صاحب المركز الثامن فى كل من المنطقتين، وهى نيو أورليانز بيليكانز، ساكرامنتو كينجز، فينيكس صنز، بورتلاند ترايل بلايزرز، سان أنتونيو سبيرز (كلها من المنطقة الغربية)، وواشنطن ويزاردز (من المنطقة الشرقية).