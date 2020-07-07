شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يحتفل بإنجاز «مارسيلو» التاريخى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أهدى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، البرازيلى مارسيلو نجم الفريق، قميصًا تذكاريًا عقب الفوز على أتلتيك بيلباو بهدف دون رد، على ملعب سان ماميس، ضمن مباريات الجولة الـ34 لليجا.

ووفقًا للموقع الرسمى للريال، فقد حقق مارسيلو فوزه رقم 350 مع الميرينجى، وبعد نهاية المباراة، التى حصل خلالها مارسيلو على ركلة جزاء، جاء منها هدف الفوز، تلقى لاعب السامبا قميصًا تذكاريًا من بيريز.

وجاء الظهور الرسمى الأول له مع ريال مدريد، فى 7 يناير 2007 ضد ديبورتيفو لاكورونا، وحقق 21 لقبًا بالقميص الأبيض، كالتالى:

دورى أبطال أوروبا (4 مرات)، كأس العالم للأندية (4 مرات)، كأس السوبر الأوروبى (3 مرات)، الليجا (4 مرات)، كأس الملك (مرتين)، كأس السوبر الإسبانى (4 مرات).

ولعب مارسيلو 509 مباريات مع ريال مدريد، فى مختلف المسابقات، كما يخوض موسمه الـ14 برفقة النادى العاصمى.

وجاءت انتصاراته الـ350 فى ست مسابقات، هى: الليجا (248)، دورى أبطال أوروبا (65)، كأس الملك (22)، كأس العالم للأندية (8)، كأس السوبر الأوروبى (3)، كأس السوبر الإسبانى (4).

على جانب آخر، أعرب الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لريال مدريد، عن سعادته بالانتصار بهدف دون رد على أتلتيك بيلباو، فى إطار منافسات الجولة 34 من الليجا.

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وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لقد حققنا انتصارًا مهمًا للغاية، ولعبنا بقوة كبيرة».

وأضاف: «حتى يتم حسم اللقب حسابيًا، لا يمكننا الاسترخاء والتفكير فى اللقب، أظهرنا قوتنا وصلابتنا، ولن أتحدث عن الحسم أو ما شابه حتى لو سألتمونى كل يوم، لأن لدى بالفعل الكثير من الخبرة فى مسيرتى كلاعب».

وتابع: «جميع المباريات صعبة، وفى الحقيقة أن نحقق 7 انتصارات خلال 7 مباريات، هو أمر مثير للإعجاب».

وحول أفضل شىء يعجبه فى فريقه، أوضح: «قوتنا وصلابتنا أكثر ما يعجبنى، فنحن نظهر قوتنا والتوازن حين نفقد الكرة، ونقوم بعمل جيد للغاية، وافتقرنا إلى التألق فى الهجوم ويمكننا التحسن، ولكن الأهم قوتنا الدفاعية».

وواصل: «تقنية الفيديو؟ لقد سئمت من سؤالى بأننا ننتصر بفضل الحكام، وهذا لن يتغير، لكن اللاعبين يستحقون الاحترام، ولن يبعدنا أحد عن هدفنا».

واستكمل: «تنفيذ راموس لركلات الجزاء؟ هو متخصص، ويتدرب كثيرًا فى المران، وهو إضافة كبيرة بالنسبة لنا».

وأردف: «بيل وخاميس؟ خاميس تم استبعاده بطلب شخصى منه، أما بيل فأنا المدرب وصاحب القرار».

وختم: «افتقار الفريق للإبداع الهجومى؟ هناك عدة أسباب، ربما يكون للعامل البدنى دور، فنحن نلعب مباراة كل 3 أيام ولا أعتقد أنها مسألة تخصنا فقط، بل جميع الأندية تعانى من مشاكل بدنية، ويمكنكم أن تلاحظوا الفارق بين بداية المباريات ونهايتها».