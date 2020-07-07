شكرا لقرائتكم خبر عن «أقدم ملعب فى إفريقيا».. استاد الإسكندرية تحفة معمارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هو الاستاد الأعرق والأقدم فى تاريخ القارة الإفريقية، ومنارة الرياضة فى مصر وعروس البحر المتوسط، تصميمه وبناؤه الأثرى يميزه عن أٌقرانه ليكون واحدا من أشهر استادات القارة السمراء والوطن العربى.. استاد الإسكندرية الرياضى.

ويعود تاريخ إنشاء ملعب الإسكندرية إلى عام 1906 حين تعرف أنجلو بولاناك، وهو مصرى المولد يونانى الأصل، على «البارون دى كوبرتين»، باعث الألعاب الأوليمبية الحديثة ورئيس اللجنة الدولية الأوليمبية آنذاك، ومن حينها كرس بولاناكى كل جهوده للترويج للرياضة والألعاب الأوليمبية فى مصر، فقام بإنشاء العديد من الملاعب الصغيرة فى الإسكندرية، ونظم عدداً من المسابقات الرياضية فى القاهرة والإسكندرية.

وحسب مركز المعلومات بهيئة استاد الإسكندرية، فإن حلم بولاناكى كان أكبر من ذلك، فحاول إقناع بلدية الإسكندرية عام 1909 ببناء ملعب أوليمبى ليكون الأول من نوعه فى إفريقيا بغرض استضافة دورة الألعاب الأوليمبية عام 1916، وافقت البلدية على فكرة بولاناكى، وخصصت له أرضًا مقابل إيجار بمنطقة الشاطبى، وكان موقع الاستاد فى مقر نادى الاتحاد السكندرى، واستطاع بولاناكى تكوين اللجنة الأوليمبية المصرية برعاية الخديو عباس حلمى الثانى ورئاسة الأمير عمر طوسون، وشغل بولاناكى منصب سكرتير اللجنة المصرية بعدما كان قد أسس الاتحاد القومى للرياضة.

وبعد انتهاء الحرب، وفى السابع والعشرين من أكتوبر 1918، واصل بولاناكى جهوده لتحقيق حلمه، فقام بصفته رئيس اللجنة المصرية للألعاب الرياضية بتنظيم حدث رياضى ضخم على أرض نادى سبورتنج، وانتهز فرصة حضور السلطان فؤاد الأول وعرض عليه إحياء فكرة إنشاء ملعب رياضى أوليمبى بالمدينة، وهو الأمر الذى تحمس له السلطان بشدة ووقع الاختيار على المكان الحالى للاستاد فى الحى اللاتينى الراقى القريب من حديقة الشلالات والمجاور لحى كوم الدكة الشعبى، وكان اختيار هذا المكان بالذات لأنه أقرب موقع لمكان الجمانزيوم البطلمى القديم.

وقرر السلطان فتح ما كان يطلق عليه «اكتتاب عام» من أجل جمع التبرعات والمساهمات المادية للبدء فى تنفيذ حلم بولاناكى وحلم مدينة الإسكندرية الرياضى، وأعلن عام 1919 أن السلطان فؤاد الأول تبرع بـ 3000 جنيه من حسابه الشخصى لبناء الاستاد، بينما تبرع الأمير عمر طوسون بمبلغ 2000 جنيه، وبولاناكى بمبلغ 1000 جنيه، كما تبرع المسيو قسطنطين خوريمى - صاحب بنك خوريمى - بمبلغ 500 جنيه.

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بدأت الأعمال فى أكتوبر 1921، حيث قام المهندس المعمارى الروسى نيكوسوف- مدير أعمال إنشاءات البلدية فى ذلك الوقت والمخطط والمهندس الإنشائى للملعب- بإدراج أعمال الإنشاءات بالملعب والتى قامت بها البلدية من تخطيط الملعب وتحديد مواقع أجزائه وبناء المقصورة الملكية فى تقرير أعمال عامى 1921 - 1922. وانتهى العمل فى إنشاء الملعب عام 1928، وفى السابع عشر من نوفمبر من عام 1929 افتتح الملعب وأعلى بوابته الرئيسية -بوابة الماراثون- نقش مكتوب عليه «بلدية إسكندرية ميدان الرياضة البدنية» شيد فى عهد حضرة صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول سنة 1929 ميلادية، ووضع على يمين ويسار تلك البوابة من الداخل اللوحة التأسيسية للملعب ولوحة أهم المتبرعين واللجنة التى أشرفت على الإنشاء.

وفى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» تحدث د. محمد الرازق، مدير هيئة استاد الإسكندرية، عن أحلامه وطموحاته لتطوير الملعب بعد توليه المهمة، حيث أكد أن العمل على قدم وساق فى الفترة الأخيرة بعد إعلان وزارة الرياضة عودة الأنشطة الرياضية فى مصر عقب فترة من التوقف بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى أن هيئة الاستاد كانت لها أدوار فى التوعية، من خلال مبادرة «اتمرن فى بيتك»، من خلال إصدار بعض مقاطع الفيديو.

وعن الترويج لملعب الإسكندرية، قال عبدالرازق: أطلقنا قناة خاصة لاستاد الإسكندرية على يوتيوب من خلال التواصل الحديث من الجميع عبر شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى إنشاء صفحة رسمية.

وعن استهلاك ملعب الإسكندرية لخوض أكثر من فريق وناد التدريبات والمباريات عليه قال: من المعروف أن استاد الإسكندرية من النجيل الطبيعى، وهو ما يحتاج عناية خاصة وفترات راحة، ويتم ذلك من خلال التنسيق مع وزارة الرياضة والاتحاد المصرى لكرة القدم.

وتطرق الحديث للصالة المغطاة لاستاد الإسكندرية، والتى اشتهرت باستضافة الأحداث الكبرى خاصةً فى لعبة كرة السلة، وقال: يوجد فصل خرسانى بين إحدى المراحل أدى إلى حالة من عدم الأمان، وصدر قرار من وزارة الرياضة فى 2012 بغلقها، وقمنا برفع ملف لمحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف من أجل رفع كفاءة الصالة، وتمت الموافقة على ترميمها، وننتظر الاعتماد المالى من أجل إعادة فتح الصالة العريقة للاستاد، وهو أمل عشاق كرة السلة وباقى ألعاب الصالات.

وعن أحلامه لتطوير الاستاد، قال عبدالرزاق: طموحاتى عن استاد الإسكندرية ليس لها حدود، فهو أعرق وأقدم ملعب فى إفريقيا، ولن أبالغ إذا قلت إنه لا يقل عن أكبر ملاعب العالم، وهو قيمة وقامة للرياضة المصرية، وأسعى منذ يناير الماضى لوضع الاستاد فى مكانة مرموقة يستحقها، وعرضت على محافظ الإسكندرية وضع الاستاد على الخريطة السياحية لمدينتا الجميلة، وجعله مزاراً سياحياً للمصريين والأجانب، بالتنسيق مع إدارة تنشيط السياحة والمحافظة، كذلك من خلال التجهيز لإنشاء متحف رياضى داخل الاستاد لمقتنياته خاصة بنجوم الرياضة ومشاهير جميع الألعاب فى الإسكندرية، أمثال محمود بكر والجوينى والديبة و«بوبو» ومدحت وردة ونجوم الألعاب الأوليمبية وغيرهم، مؤكداً ضرورة معرفة الجيل الحالى لجميع الرياضيين بالإسكندرية، من أجل نشر الوعى الرياضى والثقافى للأجيال الصغيرة.