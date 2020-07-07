شكرا لقرائتكم خبر عن صدقى يرفع الحمل البدنى لسموحة والفريق يخوض وديات الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر حمادة صدقى، المدير الفنى لفريق سموحة، التدريب على فترتين، صباحا ومساء، حتى يتمكن من رفع الحمل البدنى للاعبين عقب فترة التوقف الكبيرة التى شهدها الدورى المصرى، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

وبدأ المران الصباحى بتدريبات جماعية بالكرة، ورفع معدل اللياقة البدنية للاعبين تدريجيًا حتى يصلوا للمستوى البدنى المطلوب قبل بدء مرحلة المباريات الودية التى سيضع لها برنامجا معينا.

وشاهد محمد فرج عامر، رئيس النادى، تدريبات الفريق واستمع للمدير الفنى للاطمئنان على الحالة البدنية والصحية للاعبين، ومن المنتظر أن يلعب سموحة عددًا من المباريات الودية الأسبوع المقبل للاطمئنان على الحالة الفنية للاعبين.

واستقر حمادة صدقى، على استمرار الليبى محمد الترهونى، الظهير الأيسر للفريق، وذلك بعد الأنباء التى ترددت عن رغبة الجهاز الفنى فى الاستغناء عن خدماته فى نهاية الموسم الجارى، وعقد حمادة صدقى جلسة مع الترهونى فى الساعات الماضية، طالبه خلالها بالتركيز مع الفريق فى مباريات الدور الثانى، وعدم الانشغال بما يتردد عن الاستغناء عنه.