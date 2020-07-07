شكرا لقرائتكم خبر عن جريشة: أرفض استئناف الدورى هذا الموسم والقطبان لن يتأثرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد محسن ابو جريشة، المدرب العام للنادى الإسماعيلى، رفضه فكرة استئناف النسخة الحالية من الدورى العام المصرى والمقرر لها فى السابع من أغسطس المقبل، وذلك بسبب ضيق الوقت وظهور بعض الحالات فى فرق الدورى العام والتى ظهرت نتائجها إيجابية بعد إجراء المسحات الخاصة برصد حالات كورونا.

وقال أبو جريشة، فى تصريحات للموقع الرسمى للنادى، إنه يرحب بفكرة عودة النشاط الرياضى لكن من خلال لعب موسم جديد مع إقامة فترة إعداد كافية. وأضاف جريشة أن الاسماعيلى يمتلك حالتى كورونا إيجابيتين بعد إجراء المسحة الأولى، مشيرًا إلى أن الفريق سيجرى المسحة الثانية خلال الأيام المقبلة. وأتم نجم الدراويش السابق تصريحاته: «لن يتأثر الزمالك وبيراميدز والأهلى بعودة الدورى مثل باقى الأندية، وستحدث إصابات عضلية بالجملة بسبب طول فترة الغياب».

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