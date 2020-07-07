شكرا لقرائتكم خبر عن باشاك شهير يقترب من التتويج بلقب الدوري التركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب فريق باشاك شهير، خطوة كبيرة من حسم التتويج بلقب الدوري التركي لكرة القدم، عقب فوزه على فريق دينيزلي سبور بهدفين مقابل لاشيء، اليوم الثلاثاء، بالجولة الـ31 من البطولة.

سجل هدفي باشاك شهير إنزو كريفيلي في الدقيقة (65)، وادين فيسكا من ركلة جزاء في الدقيقة (78).

ورفع باشاك شهير، رصيده لـ66 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 5 نقاط أمام طرابزون سبور، الذي يُواجه أنطاليا سبور، غدًا الأربعاء.

وتوقف رصيد دينيزلي سبور، عند 32 نقطة في المركز الـ13.

وفي مباراة ثانية، خيم التعادل (1-1) على المباراة التي جمعت فنربخشة، بمضيفه جينتشلاربيرليجي.

تقدم جينتشلارلبيرليجي بهدف سجله بوجدان ستانكو في الدقيقة (60)، وتعادل إيمري بيلوزوجلو لفنربخشة في الدقيقة (81).

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ورفع فنربخشة، رصيده لـ50 نقطة في المركز الخامس، كما رفع جينتشلاربيرليجي، رصيده لـ33 نقطة في المركز الـ12.