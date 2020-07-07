شكرا لقرائتكم خبر عن يومان راحة سلبية للاعبي المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين، على أن يستأنف الفريق تدريباته في الخامسة مساء الجمعة المقبل على استاد المصري.

وذكر الموقع الرسمي للنادي أن الجهاز الفني ينتظر ظهور نتيجة المسحة الثالثة الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، والتي أجراها اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، صباح اليوم الثلاثاء.

وأكد الموقع أن نتيجة المسحتين الأولى والثانية التي تم الخضوع لها مؤخرًا كانت سلبية للجميع داخل النادي المصري.