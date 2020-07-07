شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستعجل رد المحكمة الرياضية لإبرام الصفقات الصيفية.. وعنتر يدخل الترشيحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعجل مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية، القرار النهائى من قبل المحكمة الرياضية الدولية، لتجميد عقوبة حرمان الفريق من إبرام تعاقدات جديدة وحرمانه من فترتى قيد على إثر أزمة النادى مع نظيره الهلال الأبيض السودانى بعد تعاقد النادى البورسعيدى مع الإيفوارى الشيخ موكورو، ووفقا لتأكيدات نصر عزام المحامى الدولى والذى يتولى الدفاع عن قضية النادى لدى المحمكة الرياضية فإن القرار الصادر سيكون بالاكتفاء بعقوبة فترة الانتقالات الشتوية الماضية فقط بعدما تصالح الطرفان وقام المصرى بدفع المستحقات المالية للنادى السودانى، وبذلك سيحق لمسؤولى النادى إبرام صفقات جديدة فى الصيف المقبل، وأكد عزام أن حل تلك الأزمة يحتاج لبعض من الوقت فقط.

وفى السياق ذاته، وضع طارق العشرى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى المصرى، محمد عنتر لاعب الزمالك ضمن قائمة اللاعبين الذى يسعى للتعاقد معهم خلال الفترة المقبلة، خاصة أن اللاعب لا يشارك مع القلعة البيضاء فضلا عن أنه سيكون إضافة قوية لأبناء بورسعيد بفضل الخبرات التى يمتلكها سواء على المستوى المحلى وكذلك الإفريقى، وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب رحب بالانضمام للفريق، خاصة أن عرض المصرى هو الأفضل بين العروض التى تلقاها فى الفترة الأخيرة. فيما عقد طارق العشرى، العديد من الجلسات مع ميمى عبدالرازق رئيس قطاع الناشئين، للبحث عن العديد من العناصر المتميزة من أجل تصعيدها للفريق الأول وتدعيم الصفوف خاصة أن الفريق يحتاج للتعاقد مع حارس مرمى ومدافع وظهير أيسر وأيمن. خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المصرى البورسعيدى والجهاز الفنى بقيادة طارق العشرى، صباح اليوم الثلاثاء، للمسحة الطبية الثالثة لاكتشاف فيروس كورونا.