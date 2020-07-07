شكرا لقرائتكم خبر عن شبان فلسطينيون مبتورو الأطراف يمارسون كرة القدم مجددا بعد تخفيف قيود كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد لاعبو كرة قدم فلسطينيون، جميعهم من مبتوري الأطراف والعديد منهم يتكئ على عكازين، إلى الملعب في قطاع غزة اليوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ تخفيف القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا في القطاع.

وقال مدربهم إن بعض هؤلاء الرياضيين الشبان، وعددهم 26، فقدوا أطرافهم في إطلاق نار إسرائيلي في غزة حيث خاضت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تدير القطاع وإسرائيل ثلاث حروب منذ عام 2008.

وقالت مي اليازجي (14 عاما) «نحن الآن في الملعب وبنتدرب ومتشوقين إنه نلعب الدوري»، في إشارة إلى دوري كرة قدم البتر للبنين والبنات تحت سن 16 سنة.

وسجل قطاع غزة قيودا صارمة نحو 72 حالة إصابة بفيروس كورونا ووفاة واحدة بسبب مرض الجهاز التنفسي كوفيد-19 الناجم عنه.

ويعيش في هذا الجيب الساحلي المطل على البحر المتوسط حوالي مليوني نسمة، الكثير منهم فقراء.

وسمحت السلطات الصحية في غزة في الآونة الأخيرة للنوادي والصالات الرياضية والمساجد والمطاعم وقاعات الفعاليات المختلفة باستئناف أنشطتها.

ويتنافس حوالي 80 من الرياضيين البالغين، ممن فقدوا أحد أطرافهم، في دوري كرة القدم الخاص بهم. وأصيب الكثيرون منهم في الصراع مع إسرائيل، بحسب جمعية فلسطين لكرة قدم البتر في غزة.

وقالت وئام الأسطل (15 عاما): «كان شعور حلو إني أشارك في كرة القدم للمرة الاولي... أنا الآن بحب كرة القدم أكتر وعندي طموح أصير لاعبة كبيرة». وفقدت وئام ساقها عندما سقط صاروخ إسرائيلي بجوار منزلها عام 2014.

وترعى جمعية فلسطين لكرة قدم البتر الدوري بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي توفر أيضا الملابس الرياضية والعكاكيز.

Advertisements

وقال مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة إجناسيو كاساريس «نحن سعداء للغاية لأننا نستأنف نشاط كرة قدم البتر والتدريب والمسابقات».

وأضاف لرويترز: «قطعا، هم رياضيون ولديهم قدرات خاصة. وهم بطريقة أو بأخرى أشخاص مختلفون».

وقال فؤاد أبوغليون رئيس جمعية فلسطين لكرة قدم البتر إن الشراكة مع اللجنة الدولية ساعدت في إعادة تأهيل هؤلاء الرياضيين وإعادة دمجهم في المجتمع.