شكرا لقرائتكم خبر عن 13 معلومة عن طاهر محمد طاهر.. تدرب تحت قيادة برادلي وتربطه صلة قرابة بنجم الأهلي السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الثلاثاء، التوصل لاتفاق رسمي مع مسؤولي المقاولون العرب بشأن التعاقد مع جناح الفريق طاهر محمد طاهر، في موسم الانتقالات الصيفية.

ونستعرض من خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن «طاهر» قبل ارتداء قميص الأهلي

1- طاهر محمد طاهر من مواليد السابع من مارس من عام 1997، بالقاهرة، وبدأ مشواره الكروي في صفوف البراعم بالمقاولون العرب وهو في الثامنة من عمره.

2- تم تصعيد طاهر للفريق الأول بفريق ذئاب الجبل موسم 2014-2015، وخرج لمدة موسم على سبيل الإعارة في فرنسا مع فريق لوهافر قبل أن يعود مجدداً لصفوف النادي الأصفر.

3- يعتبر سيد السقا، نجم مزارع دينا السابق، هو أحد مكتشفي موهبة طاهر محمد طاهر، بعد أن ضمه لصفوف المقاولون وهو في سن صغير.

4- طاهر ساهم في 20 هدفاً خلال مشواره مع المقاولون ببطولتي الدوري والكأس، بواقع تسجيل 11 هدفاً وصناعة 9 أهداف.

5- الموسم الماضي 2018-2019 هو الأفضل لطاهر على الإطلاق بلغة الأرقام، إذ ساهم في 9 أهداف مع القاولون بتسجيل 3 أهداف وصناعة 6.

6- على الرغم من أنه كان الأفضل من حيث التسجيل وصناعة الأهداف في صفوف ذئاب الجبل، إلا أنه حقق رقماً سلبيًا كونه ضمن الثلاثي الأكثر حصولاً على البطاقة الحمراء في المسابقة، حيث نالها مرتين حاله حال الثنائي على جبر، مدافع بيراميدز، ومحمد عبدالغني، مدافع الزمالك، وحصل طاهر على البطاقة الحمراء خلال مباراتي إنبي والاسماعيلي.

7- طاهر محمد طاهر كان حلمه اللعب بمنافسات الدوري الاسباني، منذ صغره، حيث أكد في أكثر من تصريح سابق على شغفه بالليجا وتمنيه المشاركة بمنافساتها.

8- تربط طاهر صلة قرابة بمحمد فضل، نجم وهداف الأهلي والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، وعضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري الحالي، بحسب تصريحات أدلى بها على قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت.

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9- يجيد طاهر اللغة الفرنسية، حيث درس في مدارس الراهبات الفرنسية، وتسببت إجادته للغة للدخول في مشادة مع أحد لاعبي منتخب تونس خلال مباراة ودية لمنتخب مصر الأولمبي، حيث أكد طاهر أنه اشتبك مع لاعب المنافس بسبب تعديه عليه باللفظ بالفرنسية.

10- تدرب طاهر تحت قيادة الأمريكي بوب برادلي خلال فترة احترافه بنادي لوهافر، حيث فضّل اللاعب خوض التجربة لمعرفته الجيدة بالمدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الأول.

11- طاهر يفضل دائماً ارتداء الرقم 7، حيث ارتدى القميص الحامل لهذا الرقم في صفوف منتخب مصر للناشئين، كذلك المنتخب الأولمبي، وحمل القميص «77» مع المقاولون في بداياته.

12- يشارك طاهر محمد طاهر في مركز الجناح الأيسر ويلعب في بعض الأحيان كجناح أيمن أيضاً.

13- حرمت الإصابة طاهر محمد طاهر من المشاركة في أمم أفريقيا تحت 23 عاماً التي تُوج بها المنتخب المصري الأولمبي وتأهل على اثر معانقتها لدورة طوكيو.