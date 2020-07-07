شكرا لقرائتكم حمزة المثلوثى يصل القاهرة غدًا رفقة فرجانى ساسى لحسم إجراءات انضمامه للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من التونسى حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن للصفاقسى التونسى، إنه سيصل إلى القاهرة، غدًا، الأربعاء، رفقة زميله فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض، ويأتى قدوم المثلوثى إلى القاهرة، عقب توقيعه لنادى الزمالك، حيث سيخضع المثلوثى للكشف الطبى من أجل إنهاء إجراءات انضمامه لنادى الزمالك فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه التونسى.

بينما سيخضع التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، لمسحة كورونا الأولى يوم الخميس المقبل، وسينتظر الخضوع لمسحة ثانية، من أجل الانضمام لمعسكر الزمالك فى برج العرب، المقرر انطلاقه يوم الخميس المقبل، ضمن الاستعدادات التى يجريها الفريق الأبيض من أجل عودة المنافسات الكروية، والذى سيمتد لمدة 14 يومًا.

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وكان مصدر مطلع بالزمالك قد كشف أن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، وافق على ضم الثنائى الأنجولى آرى بابل جناح أول أغسطس الأنجولى، والتونسى حمزة المثلوثى، حيث وقع الثنائى على عقود الانضمام للنادى الأبيض، ومن المنتظر انضمامهما فى صفقة انتقال حر إلى الفريق الأبيض، بعد الحصول على موافقة المدرب الفرنسى.

ويواصل مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تحركاته هذا الأسبوع فى ملف تمديد عقود عدد من اللاعبين خلال الأسبوع الجارى، حيث قال أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالنادى، فى هذا الأمر: "المستشار مرتضى منصور مهتم بأمر التجديد لمجموعة من لاعبى الفريق ويريد إنهاء الأمور مع كل لاعب شخصيًا لإشعارهم بالتقدير وسنعلن من جدد ومن لم يجدد خلال هذا الأسبوع، نجدد بعض العقود السارية من أجل اللاعبين ومحاولة تقديرهم ماديًا، أنا شخصيًا ضد هذا الأمر وأرى أن كل لاعب عليه الالتزام بعقده الذى وقع عليه فى البداية والتجديد فى العام الأخير لكن هذا قرار الإدارة".