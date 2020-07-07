شكرا لقرائتكم علاء نبيل يكشف مميزات طاهر طاهر ومركزه المفضل ومشكلة تغلب عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف علاء نبيل المدير الفني السابق للمقاولون العرب، عن رأيه في طاهر محمد طاهر لاعب ذئاب الجبل والمنضم حديثا للأهلي، بعد الجلسة التي جمعت محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء مع المهندس محسن صلاح رئيس المقاولون والمهندس محمد عادل عضو المجلس والمشرف العام على الكرة بالنادي.

قال نبيل في تصريحات خاصة: عقدت جلسة مع طاهر في بداية فترة الإعداد ومنحته دفعة معنوية عالية وكذلك اجتمعت مع والده وطالبته بمساعدتي للمساهمة في رفع مساوى اللاعب والاستفادة من مهاراته العالية.

تابع: طاهر لديه مشكلة وهي أنه عصبي وسريع الغضب، وتحدثت معه في أول جلسة بيني وبينه وقلت له" أنا مقتنع بإمكانياتك ولكن لديك مشكلة انك عصبي ومن السهل اخراجك عن شعورك في لحظة ما، ولابد أن تتمالك أعصابك وعليك الاجتهاد في التدريبات والنواقص التي لديك سأعمل على تصحيحها معك.

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أردف: وبالفعل تغير مستوى طاهر معي عما كان عليه من قبل ونجح في إحراز أول هدف للمقاولون في الدوري في مرمى الاتحاد السكندري ، كما تألق بشدة وسجل 4 أهداف في الـ8 مباريات التي لعبها تحت قيادتي قبل رحيلي عن تدريب الذئاب.

وعن انتقاله للأهلي أوضح: أعتقد أن يكون اضافة طيبة للفريق الأحمر واتمنى يضع في اعتباره التحلي بالهدوء لانه سيلعب في نادي جماهيري وهو لاعب جيد وصغير السن ويجيد احراز الأهداف ومساعدة فريقه سعيد أنه من أبناء المقاولون العرب.

وعن المركز المفضل لطاهر، يرى نبيل أنه يجيد اللعب في أي مكان تحت رأس الحربة سواء مركزي الجناحين الأيسر والأيمن وصانع الألعاب، كما أنني أشركته في مركز تحت رأس الحربة وكنت انقله من الجبهة اليسى لليمنى إذا ما تم مراقبته وغلق المكان عليه بالجبهة اليسرى، بخلاف أن لديه تحكم عالي في الكرة ويمكنه تحريك زملائه من حوله، مضيفا: "أعتقد أن يشكل ثنائية قوية مع رمضان صبحي ولو لعبوا سوىا في الأهلي هيكسروا الدنيا".