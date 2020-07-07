شكرا لقرائتكم خالد الغندور: المنتخبات سُتحمل اللجنة الخماسية الإخفاق حال عودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي خالد الغندور، إن المنتخبات المصرية والوطنية لكرة القدم سُتحمل اللجنة الخماسية والأندية مسئولية أي إخفاق حال عودة الدوري العام بدعوى وجود إصابات، وأضاف خالد الغندور، في برنامج زملكاوى، على قناة الزمالك ، مبدأ تكافؤ الفرص سيغيب بين جميع الأندية حال عودة الدوري بمعنى أن اسوان سيلعب جميع مبارياته بالقاهرة .

واستكمل الغندور : اختلفت مع المستشار مرتضى منصور لإزالة اسم حسن شحاته من على حديقة النادي مضيفا مينفعش رمز زملكاوي يقول أن الأهلى هو نادى القرن ويهاجم الفريق في أي حال ولو انت رمز للزمالك لازم تقنع أي لاعب يروح للفريق ومينفعش تحتفل بالفوز عليه .

وأوضح خالد الغندور، أنه يختلف كثيرا مع مرتضى منصور وفيه ناس بتزعل لما الزمالك يكسب عشان خاطر مرتضى، مؤكدا أن رئيس نادى الزمالك أبلغني بوجود مفاجأة هامة يوم الخميس أثناء الاحتفال بنادي القرن .

ووجه الإعلامى خالد الغندور الشكر لكل الناس الذين دعموه وساندوه في مرض ابنتي بفيروس كورونا .

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وأضاف ، من حق كل فريق يبحث عن مصلحته في عودة الدوري العام والكلمة العليا للدولة المصرية مؤكدا أن كل البطولات العالمية وأولمبياد طوكيو تأجلت بسبب فيروس كورونا والدوري المصري شكل مختلف لانه ينتظر مباريات الدور الثاني بالكامل.