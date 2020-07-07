شكرا لقرائتكم جمال محمد علي يجتمع بأندية القسم الثالث لبحث مقترحات تعديل لائحة النظام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ممثلاً عن اللجنة إجتماعاً مع أندية القسم الثالث بوسط الصعيد، وحضر الاجتماع الذي جرى بكلية التربية الرياضية بأسيوط، شرف دسوقي رئيس نادي البداري، وأحمد سعد نائب رئيس نادي القومية، وعبدالكريم فرغلي رئيس نادي أسمنت أسيوط، واحمد حسين رئيس نادي الوليدية بأسيوط، وعماد فتحي رئيس نادي شباب الخارجة، وعصام عصمت حافظ رئيس نادي أهلي المنشاة، والدكتور حاتم فتح الله رئيس نادي المراغة، وياسر حسين رئيس نادي أخميم، وسيد نور رئيس نادي ملوي، وحسن حلمي رئيس نادي بني مزار، وعصام عصمت حسن رئيس نادي ناصر الفكرية، ومحمد سعيد رئيس نادي مكة المكرمة بجرجا.

Advertisements

ودار الاجتماع حول مقترحات تعديل لائحة النظام الأساسي، وتطوير المسابقات، وحرص نائب رئيس اللجنة الخماسية على الاستماع لوجهة نظر ممثلي الأندية لنقلها للجنة الخماسية، لدراستها ووضعها بعين الاعتبار، وسوف تلتقي اللجنة الخماسية يوم الخميس مع أندية القسم الثالث بمحافظات مطروح والاسكندرية والبحيرة.

وكانت اللجنة الخماسية قد بدأت المناقشات مع أندية القسم الثالث الأسبوع الماضي، بالاجتماع مع أندية القاهرة والجيزة وبني سويف والفيوم، ثم الاجتماع بأندية جنوب الصعيد الذي تم أمس الاثنين.