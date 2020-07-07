شكرا لقرائتكم محمد عودة يكشف مزايا طاهر طاهر ومركزه المفضل بعد إعلان انتقاله للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عودة المدير الفني الأسبق للمقاولون العرب، عن رأيه في طاهر محمد طاهر لاعب ذئاب الجبل والمنضم حديثا للأهلي، بعد الجلسة التي جمعت محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء مع المهندس محسن صلاح رئيس المقاولون والمهندس محمد عادل عضو المجلس والمشرف العام على الكرة بالنادي.

وعلق عودة، في تصريحات خاصة: طاهر لعب معي بصفة أساسية حيث كان يتواجد كبديل مع حسن شحاتة وقت قيادة الذئاب، مؤكدا أن طاهر لاعب جيد ولديه مهارة وسرعة وقوة ، ولكن عليه أن يرفع سقف طموحه حيث أن اللاعب يعاني من مشكلة في أن طموحه غير عالي بمعنى أنه بإمكانه لعب مباراتين أو ثلاثة بمستوى عالي ثم يتراجع بعد ذلك، لاسيما أن الوضع في الأهلي سيتغير ولن يقبل بذلك وعليه من تلافي هذه المشكلة بحيث يكون مستواه ثابت طوال الوقت.

وقال عودة: كنت أتمنى احتراف طاهر لأن مقوماته من سن صغير ومهارات عالية وسرعات وقوة تساعده على ذلك ، وعن أكثر ميزة في طاهر أكد أنه محبوب من زملائه، بخلاف أخلاقه العالية، وميزته الثانية هي القوة حيث أن لديه قوة جسمانية جيدة.

Advertisements

وعن المركز المفضل له يرى أن طاهر مميز في الأطراف سواء الجناح الأيمن أو الأيسر، ولكنه مميز في الجبهة اليسرى أكثر وفي بعض الأوقات كنت أدفع به تحت رأس الحربة ولكن من الصعب اشراكه تحت رأس الحربة بالأهلي الذي يعتمد على صانع ألعاب لخلق فرص لزملائه داخل الملعب، وأرى أن وضعه في الأهلي غير المقاولون ، وعليه اثبات نفسه داخل الأهلي.