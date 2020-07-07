شكرا لقرائتكم حسن عمار لاتحاد الكرة: لماذا تدعون أسوان وطنطا وتتجاهلون المصري؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب حسن عمار عضو مجلس إدارة نادي المصري المسئولين بمساعدة نادي المصري الذي يمر بأزمات مالية صعبة، أجبرته على طلب الدعم من رجال الأعمال ومحبيه.

وقال عضو مجلس إدارة نادي المصري في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: كل موارد المصري المالية متوقفة وخاطبنا المسئولين ولم نجد الرد المناسب، مشيرا إلى أن الصعوبات التي يواجهها المصري تتاج الى مبالغ ضخمة ليست في استطاعتنا.

واستغر من موقف اتحاد الكرة قائلا: أوجه سؤالي لاتحاد الكرة ما السبب في تفضيل أسوان وطنطا ودعمهما دون النظر للمصري؟.

Advertisements

وأعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، تعديل موعد استئناف مسابقة الدورى الممتاز لموسم 19-2020 ليكون 6 أغسطس المقبل بدلا من 7 أغسطس، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وفقا لارتباطاتها بتأمين انتخابات مجلس الشيوخ، الأمر الذى استدعى تبكير إقامة المباريات التى كان مقررا إقامتها يومى الانتخاب 11 و12 أغسطس.

ومن المقرر أن يعلن عن جدول المباريات فور ورود الموافقات الأمنية المطلوبة، وأكد حسام الزناتى مدير المسابقات بالاتحاد أن استئناف المسابقة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، كما أنه بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر اقامتها في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، وسيتم الكشف عنه فور الوصول لموقف نهائي بشأن ملعب أسوان الذي طلب آداء مبارياته بالقاهرة، تمهيدا لإرسال الجدول إلى الجهات المعنية واعتماده رسميا قبل الإعلان عنه خلال أيام، وأضاف مدير مسابقات الاتحاد أن المرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر إقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي أبطال الدوري والكونفدرالية.