شكرا لقرائتكم الحديدي: عقد الشناوي ليس به شروطا جزائية.. وسعد سمير لم يساوم الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه حازم الحديدى وكيل أعمال محمد الشناوي وسعد سمير لاعبي الأهلي الشكر مسئولو الأهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات لاسيما وأنه على المستوى الشخصي بذل مجهود كبير في تجديد عقد محمد الشناوي.

قال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: محمد الشناوي يحب الأهلي وناديه قدره ومن أجله رفض كل العروض التي تقدمت له في الفترة الأخيرة، كما أن عقد محمد الشناوي مع الأهلي بدون أية شروط جزائية.

وبخصوص سعد سمير أكد أنه لم يساوم الأهلي ولم يطلب أي شيء كما ردد البعض، وسعد سمير يعلم أن الأهلي يقف معه ولن يتخلى عنه، كاشفا أن الأهلي استأذن سعد سمير قبل رفع اسمه من قائمة الأهلي في يناير الماضي.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تمديد عقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم لمدة خمس سنوات قادمة . كما أعلن توفيق عن تمديد عقد سعد سمير مدافع الفريق لمدة ثلاث سنوات مقبلة .

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جاء ذلك فى ضوء تكليفات الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بهدف الحفاظ على استقرار الفريق وتوفير احتياجاته الفنية استعدادا للمرحلة المقبلة ، خاصة أن الشناوي وسعد سمير من الركائز القوية والتى تعطي للنادي بإخلاص كبير .

وقال أمير توفيق إن تمديد عقد اللاعبين الكبيرين يأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على قوام الفريق ودعمه باحتياجاته وفقًا لرؤية الجهاز الفني بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط للكرة .

وأضاف أن التفاوض مع الشناوي وسعد لم يستغرق وقت وكانت هناك إستجابة سريعة وتقدير منهما لرغبة النادي فى استمرارهما أطول فترة ممكنة.