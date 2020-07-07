شكرا لقرائتكم الغندور: رئيس الوزراء وصبحي والجنايني زملكاوية واتخذوا قرارات ضد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه الإعلامى خالد الغندور، الشكر لكل الناس الذين دعموه وساندوه في مرض ابنتي بفيروس كورونا، وأضاف خالد الغندور، في برنامج زملكاوى، على قناة الزمالك ، قائلا من حق كل فريق يبحث عن مصلحته في عودة الدوري العام والكلمة العليا للدولة المصرية مؤكدا أن كل البطولات العالمية وأولمبياد طوكيو تأجلت بسبب فيروس كورونا والدوري المصري شكل مختلف لأنه ينتظر مباريات الدور الثاني بالكامل.

وقال خالد الغندور، رئيس الوزراء ووزير الرياضة ورئيس اللجنة الخماسية زملكاوية واتخذوا قرارات ليست في صالح الزمالك ، بعكس عصام عبد المنعم الذي اتخذ قرارات في صالح الأهلي عندما كان رئيسا لاتحاد الكرة المصري.

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وتابع، الأندية ستضطر إلى لعب 60 أسبوع حال عودة الدوري وتلاحم المواسم وكأس مصر ،مضيفا الدولة صاحبة القرار في عودة النشاط الرياضي ولكن استكمال المسابقة من حق اتحاد الكرة .

وأضاف خالد الغندور : الاتحادات الأهلية مسئولة عن عودة الدوري القديم أو بدء الجديد حسب الاختصاصات الفنية، مؤكدا أن هناك علامات استفهام حول الإصرار على عودة الدوري القديم.